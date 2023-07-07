В Новосибирской области в ДТП погибли два человека

Трое пострадали

НОВОСИБИРСК, 7 июля. /ТАСС/. Два человека погибли и трое доставлены в больницу в результате столкновения двух автомобилей на дороге Новосибирск - Кочки - Павлодар в Новосибирской области. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

"В результате произошедшего на месте аварии погибли: водитель автомобиля Kia, 32-летняя женщина-пассажир автомобиля Nissan. В больницу с травмами доставлены три человека: водитель автомобиля Nissan, два пассажира Kia - женщина и мужчина 1964 и 1965 годов рождения. Характер травм пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Уточняется, что авария произошла в Кочковском районе Новосибирской области, водитель Kia Sorento выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan Sirena.

В областной прокуратуре добавили, что ход и результаты уголовно-процессуальной проверки по факту ДТП находятся на контроле прокуратуры Кочковского района.