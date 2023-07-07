В Дагестане суд отказал в восстановлении в должности экс-директору ФОМС

Руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева сообщила, что суд также отказал в выплате Магомеду Сулейманову более 5 млн рублей и постановил выплатить более 170 тыс. рублей за период его временного отстранения от должности

МАХАЧКАЛА, 7 июля. /ТАСС/. Суд в Дагестане отказал в восстановлении в должности и выплате 5 млн рублей заработной платы бывшему директору регионального территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Магомеду Сулейманову. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

"Верховный суд Республики Дагестан рассмотрел в апелляционном порядке жалобы и представление на постановление Советского районного суда города Махачкалы от 10 мая 2023 года по ходатайству Сулейманова М. В. о восстановлении в трудовых правах. <…> 7 июля 2023 года, отменив обжалуемое постановление, Верховный суд Дагестана принял по материалу новое решение - об отказе в восстановлении Сулейманова М. В. в должности директора ТФОМС Республики Дагестан", - сказала собеседница агентства.

Мамаева добавила, что суд также отказал в выплате Сулейманову более 5 млн рублей и постановил выплатить более 170 тыс. рублей за период его временного отстранения от должности.

Глава Дагестана заявлял, что намерен добиться детального рассмотрения решений судов Сулейманова и экс-руководителя главного бюро медико-санитарной экспертизы по республике Магомеда Махачева. По его словам, они "заслужили репутацию, которой не смогут гордится".

Ранее районный суд постановил восстановить в должности Сулейманова в связи с оправдательным приговором по делу о превышении и злоупотреблении должностными полномочиями и взыскать с Министерства финансов РФ в его пользу более 5 млн рублей заработной платы за период его отстранения от работы. Однако представители Министерства юстиции Республики Дагестан, Министерства финансов РФ и прокуратура республики обжаловали это решение.