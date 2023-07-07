В парке около мэрии Донецка обезвредили три мины "Лепесток"

Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что после разминирования проведут работы по благоустройству территории

ДОНЕЦК, 7 июля. /ТАСС/. Три противопехотных мины "Лепесток" были обнаружены в парке кованных фигур в центре Донецка - рядом со зданием городской администрации. Об этом сообщил в Telegram-канале в пятницу мэр Донецка Алексей Кулемзин.

"Сегодня в парке кованых фигур саперы МЧС обследовали территорию при помощи специальной роботизированной техники. Было ликвидировано три противопехотных фугасных мины "Лепесток", - написал мэр. Кулемзин добавил, что после разминирования будут проведены работы по благоустройству территории.

Украинские войска систематически сбрасывают "Лепестки" на населенные пункты Донбасса. Противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток" плохо заметны из-за небольшого размера и защитного цвета корпуса, их очень сложно обнаружить с помощью спецоборудования. Применение этих противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году.