В Новосибирске возбудили уголовное дело после смерти подростка в больнице

Пресс-служба следственного управления СК РФ по региону сообщила, что следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего

НОВОСИБИРСК, 7 июля. /ТАСС/. Уголовное дело завели по факту смерти 15-летнего мальчика в медучреждении в Новосибирске. Изъята медицинская документация для установления причины смерти, сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 15-летнего мальчика в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Ранее председатель СК России поручил доложить о ходе доследственной проверки по данному факту.

По данным следствия, в начале июня 2023 года 15-летний мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение в Новосибирске. 26 июня его состояние ухудшилось, ребенок умер.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, изъята вся необходимая медицинская документация для полного всестороннего исследования причины смерти ребенка.