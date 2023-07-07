7 июля, 16:45,
обновлено 7 июля, 18:08

В Евпатории отключение оборудования из-за жары оставило без света 2,3 тыс. потребителей

В "Крымэнерго" сообщили, что энергоснабжение восстановили

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Технологическое нарушение в работе оборудования на электроподстанции в Евпатории, произошедшее из-за сильной жары, привело к отключению от энергоснабжения около 2,3 тыс. потребителей. Специалисты компании "Крымэнерго" полностью восстановили электроснабжение в Евпатории, нарушенное в пятницу из-за сильной жары, сообщается в Telegram-канале  компании.

"Специалисты ГУП РК "Крымэнерго" полностью восстановили электроснабжение в Евпатории", - говорится в сообщении.

Ранее глава администрации Евпатории Елена Демидова также проинформировала, что из-за отключения электроэнергии в городе возникли проблемы с водоснабжением. "В связи с аварией на сетях РЭС обесточена ВНС (водонасосная станция - прим. ТАСС) 2-го подъема. Водоснабжение в полном объеме будет восстановлено после восстановления электроэнергии", - написала Демидова в своем Telegram-канале.

Как сообщалось в пресс-службе прокуратуры республики, в связи с ограничением электроснабжения и водоснабжения в Евпатории начали проверку. "Прокуратурой города будет дана оценка соблюдению требований законодательства при предоставлении услуг населению, своевременности проведения ремонтных работ, а также работе аварийных служб", - говорится в сообщении ведомства.

Температура воздуха в Евпатории, по данным сервиса "Яндекс.Погода", составляет около 28 градусов. 

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© Информационное агентство ТАСС
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