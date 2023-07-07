В Псковской области зафиксировали тление торфяника на площади 6 га

По данным администрации, причиной пожара в урочище могли стать поджог сухой травы или самовозгорание, вызванное жарой

ТАСС, 7 июля. Тление торфяника на площади около шести гектаров зафиксировали в Бежаницком районе Псковской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"От ЕДДС Бежаницкого района поступило сообщение о тлении залежей торфа в Бежаницком районе, урочище Чисть. Расстояние до ближайшего населенного пункта - д. Шахматово, составляет 1,5 км. По результатам проведенного мониторинга установлено, что происходит тление залежей торфа около 6 га", - пояснили в пресс-службе.

В целях уточнения обстановки направлена оперативная группа Бежаницкого местного пожарно-спасательного гарнизона. Также организовано взаимодействие с администрацией Бежаницкого района, подразделением надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам, а также с ГАУ ПО "Противопожарный лесной центр".

"В настоящее время на территории урочища Чисть происходит активное горение залежей торфа. При данном виде возгорания сначала поражаются верхние слои почвы, а затем подземные. Сложность тушения торфяных пожаров заключается в том, что из-за глубины залегания торфа очаги возгорания находятся вне досягаемости специалистов службы МЧС. В свою очередь проливание пожара становится малоэффективным из-за образования в земле корок, не дающих воде проникнуть вглубь", - отмечается в сообщении администрации района в группе в соцсети "ВКонтакте".

По данным администрации, причиной пожара в урочище могли стать поджог сухой травы или самовозгорание, вызванное жарой. Для предотвращения распространения огня было произведено оканавливание очагов возгорания экскаватором.

По данным регионального главка МЧС, присутствует незначительное задымление, по направлению ветра дым распространяется в противоположную сторону от населенного пункта, угрозы населенным пунктам и лесному фонду нет.