В Оренбурге суд на месяц приостановил работу бассейна в фитнес-клубе, где отравились люди

В управлении МВД по региону сообщили, что инцидент мог произойти из-за сбоя работы оборудования по очистке и обеззараживанию воды в бассейне

ТАСС, 7 июля. Центральный районный суд Оренбурга приостановил на месяц работу бассейна в фитнес-клубе, где в начале июля отравились посетители. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"По материалам дела управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Центральным районным судом Оренбурга деятельность бассейна ООО "Ситиспорт", где 3 июля 2023 года отравилось несколько посетителей, приостановлена сроком на 1 месяц. Постановление подлежит исполнению немедленно", - сообщили в управлении.

Компании "Ситиспорт" принадлежит фитнес-клуб "Лайм фитнес". По информации министерства здравоохранения региона, 3 июля пять посетителей пожаловались на самочувствие, у них выявили острую интоксикацию. Одного пострадавшего госпитализировали, остальных отпустили лечиться домой.

Специалисты Роспотребнадзора провели отбор проб воздуха и воды из бассейна фитнес-клуба и выяснили, что в бассейне было повышено содержание остаточного хлора. Как сообщали в управлении МВД по региону, клиенты могли отравиться из-за сбоя работы оборудования по очистке и обеззараживанию воды в бассейне. В отношении компании завели административное дело.