В Екатеринбурге Ozon поможет деньгами близким погибших сотрудников РЦ

В компании отметили, что они находятся на связи с Роспотребнадзором и соблюдают все меры, чтобы пресечь распространение инфекции

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Ozon предоставит финансовую помощь близким двух сотрудников склада в Екатеринбурге, которые умерли после в результате заражения менингококковой инфекцией, сообщили ТАСС в компании в пятницу.

"Сегодня мы смогли связаться с близкими двух погибших работников склада и выразили им свои глубокие соболезнования. Это ужасная трагедия для их родных, мы скорбим вместе с ними и сделаем все возможное, чтобы защитить остальных работников. В ближайшее время близкие погибших получат финансовую помощь от Ozon", - сказали в компании.

В компании указали, что они находятся на связи с Роспотребнадзором и соблюдают все меры, чтобы пресечь распространение инфекции. "На складе продолжают работать медики. К вечеру пятницы специалисты осмотрели почти 1 100 человек и вакцинировали от менингококка 660 работников склада", - сообщили в онлайн-ретейлере.

"Все меры предосторожности, такие как масочный режим, температурный контроль, осмотр врачей, продолжают работать. Мы провели дезинфекцию объекта и каждый час протираем все поверхности специальными средствами. Если у сотрудников есть признаки простуды, к работе не допускаем", - добавили в компании.

В пятницу Министерство здравоохранения Свердловской области сообщило, что число госпитализированных в результате заражения менингококковой инфекцией, которую выявили у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге, выросло до восьми. Ранее министерство также сообщало о двоих умерших.