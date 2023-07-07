7 июля, 17:31

Под Анапой с обрыва сорвался автомобиль

Девушку-водителя доставили в больницу

КРАСНОДАР, 7 июля. /ТАСС/. Девушка за рулем автомобиля Toyota сорвалась с обрыва в районе малого Утриша под Анапой, она доставлена в больницу. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю в пятницу.

"Девушка 1989 года рождения, двигаясь на автомобиле Toyota по проселочной дороге леса со стороны малого Утриша в сторону поселка Дюрсо, не справилась с управлением, съехала с дороги и сорвалась в обрыв", - говорится в сообщении краевого главка полиции.

Уточняется, что девушка-водитель доставлена в больницу в Новороссийске. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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