Под Анапой с обрыва сорвался автомобиль

Девушку-водителя доставили в больницу

КРАСНОДАР, 7 июля. /ТАСС/. Девушка за рулем автомобиля Toyota сорвалась с обрыва в районе малого Утриша под Анапой, она доставлена в больницу. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю в пятницу.

"Девушка 1989 года рождения, двигаясь на автомобиле Toyota по проселочной дороге леса со стороны малого Утриша в сторону поселка Дюрсо, не справилась с управлением, съехала с дороги и сорвалась в обрыв", - говорится в сообщении краевого главка полиции.

Уточняется, что девушка-водитель доставлена в больницу в Новороссийске.