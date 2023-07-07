В Самарской области один из пострадавших на заводе находится в крайне тяжелом состоянии

Второй пациент в состоянии средней степени тяжести

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Врачи оценивают состояние одного пострадавшего на заводе "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области как крайне тяжелое, второй пациент в состоянии средней степени тяжести. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Двое пострадавших госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как крайне тяжелое и средней степени тяжести", - отметили в пресс-службе.

По информации следственного управления СК РФ по Самарской области, в пятницу на территории завода в городе Чапаевске Самарской области во время проведения ремонтных работ в результате нарушения правил безопасности пострадали восемь человек. Шесть из них погибли, еще двоим оказывается необходимая медицинская помощь. По данному факту следственным управлениям СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сказал, что власти региона готовы оказать всю необходимую помощь родственникам погибших.