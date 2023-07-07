В Астраханской области шесть из восьми пострадавших в ДТП пройдут лечение в больницах

В министерстве здравоохранения области сообщили, что два других пациента в лечении в стационаре не нуждаются

АСТРАХАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Шесть из восьми пострадавших в ДТП с участием двух автомобилей в Астраханской области, включая двух детей, пройдут лечение в ведущих медучреждениях региона, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения области.

"Из районной больницы полуторогодовалый ребенок и семнадцатилетняя девушка вертолетом санавиации доставлены в областную детскую клиническую больницу. Трое мужчин и беременная женщина на реанимобиле скорой помощи доставлены в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести находятся под наблюдением врачей, проходят обследование и получают всю необходимую медпомощь", - сказали в пресс-службе с уточнением, что два пациента в лечении в стационаре не нуждаются.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, ее ход взят прокуратурой области на контроль.

Ранее со ссылкой на Telegram-канал "МВД-медиа" сообщалось, что в ДТП на 6-м км автодороги Лиман - станция Зензели водитель машины ВАЗ-21074 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем LADA Granta. Травмы различной степени тяжести получили восемь человек.