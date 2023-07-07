В двух городах Ингушетии завершились работы по возобновлению водоснабжения

Также региональное МЧС объявило штормовое предупреждение из-за сильной жары до 40 градусов

МАГАС, 7 июля. /ТАСС/. Сотрудники ГУП "Ингушрегионводоканала" завершили ремонтные работы на насосной станции, где ранее в пятницу произошла авария, из-за которой без воды остались жители двух городов и одного района республики. Подача воды будет возобновлена в субботу, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

"Все ремонтные работы на главной насосной станции завершены успешно. Возобновление водоснабжения в полном объеме в городе Сунжа и городе Карабулак планируется завтра утром, а во втором микрорайоне города Малгобека и селах Малгобекского района - завтра вечером", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу в правительстве региона сообщили, что жители городов Сунжа и Карабулак, а также населенных пунктов Малгобекского района остались без водоснабжения, поскольку на головной насосной станции произошла серьезная авария - в машинном зале произошел разрыв коллектора.

Также в пятницу региональное МЧС объявило на 7 и 8 июля штормовое предупреждение из-за сильной жары до 40 градусов. На данный момент в Ингушетии +24 градуса.