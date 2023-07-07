Женщину, управлявшую машиной, врезавшейся в здание лондонской школы, отпустили под залог

В результате инцидента пострадали 16 человек, 12 из них, включая 7-месячного ребенка, понадобилась госпитализация

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Женщина, управлявшая автомобилем, который в четверг врезался в здание частной школы для девочек в районе Уимблдон на юго-западе Лондона, отпущена под залог. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу Скотленд-Ярдом.

"Находившаяся за рулем 46-летняя женщина, проживающая в Уимблдоне, была задержана на месте происшествия по подозрению в причинении смерти в результате неосторожного управления автомобилем. Ее доставили в больницу, где ее состояние оценили как не представляющее угрозы для жизни. Она отпущена под залог до проведения дальнейших следственных мероприятий в конце июля", - сказано в документе.

Как стало известно в четверг, в результате инцидента погибла восьмилетняя ученица школы. По данным полиции, в больнице в критическом состоянии находится еще одна девочка восьми лет и женщина в возрасте около сорока лет. В общей сложности пострадали 16 человек, 12 из них, включая 7-месячного ребенка, понадобилась госпитализация.

Инцидент произошел во время проходившего во дворе школы праздника по случаю окончания занятий, в котором принимали участие ученицы школы, их родственники и преподаватели. Внедорожник Range Rover Defender пробил огораживавший двор деревянный забор, сбил один из накрытых столов и скамейку и врезался в здание школьного крыла, где занимаются ученики младших классов. В полиции заявили, что не рассматривают версию теракта. Британские СМИ предполагают, что водителю стало плохо за рулем.

Как сообщает таблоид Daily Mail, обучение в школе, куда принимают девочек от 4 до 11 лет, стоит около 16 тыс. фунтов стерлингов (20 тыс. долларов) в год. Школа расположена в полутора километрах от Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, на территории которого сейчас проходит Уимблдонский турнир по теннису.