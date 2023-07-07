Во Франции начали расследование после угроз адвокату полицейского, убившего подростка

PNLH расследует также угрозы убийством, поступающие в адрес самого полицейского

ПАРИЖ, 7 июля. /ТАСС/. Национальный центр по борьбе с ненавистью в интернете (PNLH) при прокуратуре Парижа начал расследование угроз убийством в адрес адвоката полицейского, застрелившего подростка в парижском пригороде Нантер. Об этом в пятницу сообщило агентство AFP со ссылкой на столичную прокуратуру.

Отмечается, что PNLH расследует также угрозы убийством, поступающие в адрес самого полицейского. По данным агентства, они публикуются в Twitter.

27 июня 17-летний водитель был убит после отказа выполнить требования дорожного патруля в Нантере. Полицейский, который выстрелил из табельного оружия в подростка алжирского происхождения, ранее был взят под стражу. Этот инцидент вызвал массовые беспорядки по всей стране.