7 июля, 19:14,
обновлено 7 июля, 19:25
Военная операция на Украине

В Донецке снаряд ВСУ попал в торговый центр

После этого начался пожар

ДОНЕЦК, 7 июля. /ТАСС/. Снаряд, выпущенный ВС Украины, попал в торговый центр в Петровском районе Донецка, начался пожар.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Зафиксировано прямое попадание в ТЦ "Галактика" по улице Добровольского с последующим возгоранием", - сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Ранены мужчина и женщина.

Также по соседству с ТЦ зафиксировано прямое попадание в многоквартирный жилой дом, еще два дома получили повреждения.

Всего по этому квадрату было выпущено семь снарядов калибра 155 мм. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация