В Донецке снаряд ВСУ попал в торговый центр

ДОНЕЦК, 7 июля. /ТАСС/. Снаряд, выпущенный ВС Украины, попал в торговый центр в Петровском районе Донецка, начался пожар.
"Зафиксировано прямое попадание в ТЦ "Галактика" по улице Добровольского с последующим возгоранием", - сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Ранены мужчина и женщина.
Также по соседству с ТЦ зафиксировано прямое попадание в многоквартирный жилой дом, еще два дома получили повреждения.
Всего по этому квадрату было выпущено семь снарядов калибра 155 мм.