В Москве осудили шестерых фигурантов дела о хищении около 500 млн рублей у Минобороны

Суд назначил им сроки от 5 до 8 лет колонии общего режима, решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы назначил сроки от 5 до 8 лет колонии общего режима шестерым фигурантам уголовного дела о хищении почти полмиллиарда рублей у Министерства обороны РФ, которые были выделены на госконтракты. Как уточнили в пятницу ТАСС в пресс-службе суда, решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

"Приговором Черемушкинского районного суда города Москвы все фигуранты признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), и им назначено наказание с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В результате преступных действий всех членов организованной преступной группы по четырем договорам субподряда в период с 3 ноября 2012 по 20 августа 2015 года были похищены денежные средства в сумме 482 млн 876 тыс. 943 рубля 77 копеек, которые в указанный период времени были распределены между участниками преступной группы, а также использовались для ее функционирования", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, одному из совладельцев ООО "Строй сервис групп" Марангозяну М. С. судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, генерального директора этой же компании Авербаха С. Л. суд приговорил к 7 годам колонии, а начальник строительного участка Голубченко С. В. и генеральный директор ООО "Инсетьстроймеханизация" (по совместительству директору по административной работе ООО "Строй сервис групп") Осипова К. Ш. получили по 6 лет колонии. Самое мягкое наказание суд назначил главному бухгалтеру ООО "Строй сервис групп" Власенко И. А. - лишение свободы на 5 лет.

Как установил суд, Марангозян, являясь одним из совладельцев ООО "Строй сервис групп", которое в качестве субподрядчика выполняло работы на объектах Минобороны, вместе с пособниками занимался хищением денежных средств в особо крупном размере. Им была создана организованная преступная группа и был разработан детальный преступный план, рассказали в суде. "За счет своего служебного положения Марангозян имел общую информацию об этапах финансирования по заключенным государственным контрактам между Министерством обороны Российской Федерации и ФГУП и "Спецстройинжиниринг при Спецстрое России" и выделении на выполнение государственных контрактов бюджетных денежных средств", - сказал представитель суда. Он также добавил, что Марангозян обеспечил заключение коррупционным путем за вознаграждение между ФГУП "Спецстройинжиниринг при Спецстрое России" и подконтрольной субподрядной организацией ООО "Строй сервис групп", договоров субподряда на выполнение работ на различных объектах строительства Министерства обороны РФ.

Для этого, следует из приговора, была изготовлена подложная договорная и бухгалтерская документация, где были проставлены печати и подписи от имени номинальных генеральных директоров подысканных подконтрольных обществ. В результате бюджетные денежные средства от государственных контрактов перечислялись на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, фактически не ведущих финансово-хозяйственную деятельность. После этого между участниками организованной преступной группы распределялись похищенные деньги.