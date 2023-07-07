СМИ: в Бразилии три человека погибли в результате обрушения здания

Еще десять человек, в том числе дети, остаются под завалами

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июля. /ТАСС/. Не менее трех человек погибли в результате обрушения жилого дома в городе Ресифи на северо-востоке Бразилии. Об этом сообщает в пятницу телеканал Globo со ссылкой на спасательные службы.

По его информации, инцидент произошел рано утром по местному времени. Из-под обломков извлекли семерых, четверо из них получили легкие травмы, еще десять человек, в том числе дети, остаются под завалами. Спасателям удалось установить местонахождение некоторых из них.

Как уточняется, в 2010 году четырехэтажное здание было признано непригодным для использования и выселено, однако уже через два года жильцы 12 квартир снова вернулись туда.