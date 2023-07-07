В Ульяновской области произошло возгорание релейного шкафа на Куйбышевской железной дороге

Причиной могло стать вмешательство посторонних лиц

УЛЬЯНОВСК, 7 июля. /ТАСС/. Релейный шкаф загорелся в пятницу на перегоне Лаишевка - Ульяновск - 3 Куйбышевской железной дороги в Ульяновской области из-за вмешательства посторонних лиц. Об этом говорится в сообщении, распространенном Куйбышевской железной дорогой.

"7 июля было зафиксировано возгорание релейного шкафа на перегоне Лаишевка - Ульяновск - 3 Куйбышевской железной дороги. Это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", - отмечается в сообщении.

Куйбышевская железная дорога работает в штатном режиме. Движение поездов не нарушено.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, губернатор Ульяновской области Алексей Русских заслушал доклад секретаря Совета безопасности Геннадия Неробеева по происшествию на железной дороге. "В настоящее время на месте работают спецслужбы", - отметили в пресс-службе.