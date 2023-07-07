В Коломне от удара молнии пострадал один человек

Как сообщили в Минздраве Московской области, пострадавшей провели медицинские исследования и выписали на амбулаторное лечение

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате удара молнии в подмосковной Коломне, ему была оказана необходимая медицинская помощь. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения Московской области.

"В результате происшествия пострадал один человек. В медучреждении, подведомственном Минздраву Московской области, пострадавшей были проведены медицинские исследования, в удовлетворительном состоянии ее выписали на амбулаторное лечение", - рассказали в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что все коммунальные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы из-за непогоды.

Желтый уровень погодной опасности действует из-за грозы, дождя и порывов ветра в Подмосковье до полуночи воскресенья.