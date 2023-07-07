7 июля, 20:29

В Кашире произошли аварии на электросетях из-за непогоды

В администрации городского округа сообщили, что на месте работают бригады для скорейшего восстановления электроснабжения

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Сильный дождь и ветер стали причиной аварий на электросетях городского округа Кашира, ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале администрации городского округа.

"В связи с непогодой на территории городского округа произошли аварии на электросетях. Аварийные бригады работают на местах для скорейшего восстановления электроснабжения", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что коммунальные службы региона перешли на усиленный режим работы из-за погодных условий. 

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