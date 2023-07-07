В Коломне последствия непогоды ликвидируют почти 60 человек

В городском округе затопило три улицы и площадь около ж/д станции Голутвин

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Улицы Гагарина, Октябрьской Революции и Девичье Поле и площадь возле ж/д станции Голутвин затопило в городском округе Коломна в результате сильного дождя, последствия непогоды ликвидируют около 60 человек и свыше 20 единиц техники. Об этом сообщается в Telegram-канале Минтранса Подмосковья.

"В Коломне в результате непогоды затопило улицы Гагарина, Октябрьской Революции и Девичье Поле и площадь возле ж/д станции Голутвин. В настоящее время подтопления ликвидируют 58 человек и 22 единицы техники", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram-канале сообщил, что коммунальные службы региона перешли на усиленный режим работы из-за погодных условий.