7 июля, 20:32

В Коломне последствия непогоды ликвидируют почти 60 человек

В городском округе затопило три улицы и площадь около ж/д станции Голутвин

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Улицы Гагарина, Октябрьской Революции и Девичье Поле и площадь возле ж/д станции Голутвин затопило в городском округе Коломна в результате сильного дождя, последствия непогоды ликвидируют около 60 человек и свыше 20 единиц техники. Об этом сообщается в Telegram-канале Минтранса Подмосковья.

"В Коломне в результате непогоды затопило улицы Гагарина, Октябрьской Революции и Девичье Поле и площадь возле ж/д станции Голутвин. В настоящее время подтопления ликвидируют 58 человек и 22 единицы техники", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram-канале сообщил, что коммунальные службы региона перешли на усиленный режим работы из-за погодных условий. 

Теги:
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
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