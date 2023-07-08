7 июля, 21:35,
обновлено 7 июля, 21:44

В Воронежской области сбили два беспилотника

Артем Геодакян/ ТАСС
© Артем Геодакян/ ТАСС

Жертв и разрушений нет

ТАСС, 8 июля. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили на подлете к Воронежу два беспилотника, жертв и разрушений нет. Об этом сообщил в Telegram-канале в субботу губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Средствами ПВО на подлете к Воронежу выявлены и уничтожены два БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет", - написал он.

Гусев добавил, что держит обстановку на личном контроле с профильными службами и ведомствами.

Ранее в пятницу около 23:30 мск в Советском районе Воронежа были слышны звуки взрывов.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону, все пожарно-спасательные подразделения Воронежа находятся в местах постоянной дислокации, вызовов на происшествия нет.
  

Теги:
РоссияВоронежская областьГусев, Александр Викторович
© Информационное агентство ТАСС
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