Почти 200 тыс. человек на западе Японии предписано эвакуироваться из-за ливней

Жителей, находящихся в опасных районах страны, начали размещать в специализированных центрах

ТОКИО, 8 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 196,7 тыс. жителей префектуры Симанэ на западе Японии получили в субботу от местных властей предписание об экстренной эвакуации из-за ливней, охвативших этот регион. Об этом сообщил телеканал NHK.

Находящихся в опасных районах начали размещать в эвакуационных центрах. Жителей префектуры также призвали проявлять бдительность в связи с угрозой схода оползней и выхода рек из берегов.

По данным метеорологов, обильные дожди на территории префектуры могут идти до конца нынешней недели.