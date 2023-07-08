8 июля, 01:40

В Мексиканском заливе при пожаре на платформе Pemex погибли два человека

EPA-EFE/ Edgar Avila
© EPA-EFE/ Edgar Avila

Еще один пропал без вести, сообщили в государственной компании

ТАСС, 8 июля. Два человека погибли и один пропал без вести в результате пожара на нефтяной платформе мексиканской государственной компании Pemex в Мексиканском заливе.

"К сожалению, два человека из команды, работавшей на объекте, погибли, еще один пропал без вести", - сообщила компания на своей странице в Twitter.

Пожар на платформе Nohoch Alfa начался в пятницу около 05:25 (14:25 мск), была активирована система аварийного отключения. Ранее газета La Jornada сообщила о шести пострадавших.

Технические специалисты изучают способы восстановления трубопроводов и соединяющих элементов и ведут работы по восстановлению объекта, отмечается в сообщении компании. Причины произошедшего выясняются. 

Теги:
Мексика
© Информационное агентство ТАСС
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