В Мексиканском заливе при пожаре на платформе Pemex погибли два человека

Еще один пропал без вести, сообщили в государственной компании

ТАСС, 8 июля. Два человека погибли и один пропал без вести в результате пожара на нефтяной платформе мексиканской государственной компании Pemex в Мексиканском заливе.

"К сожалению, два человека из команды, работавшей на объекте, погибли, еще один пропал без вести", - сообщила компания на своей странице в Twitter.

Пожар на платформе Nohoch Alfa начался в пятницу около 05:25 (14:25 мск), была активирована система аварийного отключения. Ранее газета La Jornada сообщила о шести пострадавших.

Технические специалисты изучают способы восстановления трубопроводов и соединяющих элементов и ведут работы по восстановлению объекта, отмечается в сообщении компании. Причины произошедшего выясняются.