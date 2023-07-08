Глава Белгородской области сообщил об обстреле Шебекино ВСУ

По словам Вячеслава Гладкова, по предварительным данным, пострадавших нет

ТАСС, 8 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шебекино Белгородской области, один из снарядов попал на территорию рынка, начался пожар. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"ВСУ "Градами" обстреляли Шебекино. По предварительным данным, пострадавших нет. Один из снарядов попал на территорию центрального рынка с последующим возгоранием, также горит овощная база и один автомобиль. Оперативные и аварийные службы на месте, приступают к ликвидации последствий", - написал глава региона.