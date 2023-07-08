Площадь природных пожаров в Хабаровском крае за сутки выросла на 15 тыс. га

В тушении задействованы 287 человек, 13 единиц техники и 9 воздушных судов

ТАСС, 8 июля. Площадь природных пожаров в Хабаровском крае увеличилась до 69,1 тыс. га. Об этом сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"На территории Хабаровского края зарегистрировано 58 пожаров на общей площади 69 161 га, в том числе 55 действующих (67 867 га), 3 локализованных (1 294 га)", - следует из данных карты на сайте министерства.

В пятницу министерство сообщало о 56 пожарах на территории 54,2 тыс. га. Наибольшее количество возгораний находилось в Аяно-Майском и Охотском районах на севере региона.

За истекшие сутки выявлены семь новых пожаров на площади 67 га, ликвидированы пять пожаров на площади 2 797 га. В тушении задействованы 287 человек, 13 единиц техники и 9 воздушных судов. С начала сезона произошло 404 пожара на общей площади 251 911 га.

Рослесхоз сообщал в четверг, что лесные пожары в Якутии, Хабаровском крае и Магаданской области достигли 94% от площади всех лесных пожаров в России, в основном горят удаленные от населенных пунктов леса.