В Якутии за сутки потушили 16 лесных пожаров

Площадь возгорания составила 4,9 тыс. га

ТАСС, 8 июля. Специалисты за сутки потушили в Якутии 16 лесных пожаров на площади 4,9 тыс. га. Об этом сообщается в субботу на сайте регионального правительства.

"За сутки в Якутии потушены 16 лесных пожаров с общей площадью, пройденной огнем, 4 906,5 га. За отчетный период обнаружены 24 лесных пожара на площади 2 651,4 га. Всего на утро 8 июля в республике действуют 171 лесной пожар с общей площадью 231 065,9 га и один ландшафтный (природный) пожар с общей площадью 256 га", - говорится в сообщении.

В республике тушат 35 лесных пожаров с общей площадью 56,1 тыс. га в 13 районах. В тушении задействованы 891 сотрудник лесопожарных формирований, 37 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-8 и различная спецтехника. На территории республики в лесах действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров. Также режимы ЧС муниципального характера действуют на территории шести районов.