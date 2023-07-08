8 июля, 03:32

В Забайкалье из-за сильных дождей объявили экстренное предупреждение

По информации регионального МЧС, ожидается подтопление приусадебных участков, улиц, дорог, мостов в районе города Борзи

ТАСС, 8 июля. Экстренное предупреждение объявлено в городе Борзе в Забайкалье из-за формирования паводка, вызванного сильными дождями. Об этом сообщает территориальное управление МЧС.

"Экстренное предупреждение! По информации ФГБУ "Забайкальское УГМС", 8 июля на реке Борзе у города Борзи Борзинского района Забайкальского края в результате сильных дождей наблюдается формирование высокого паводка. Подъем уровня составил 262 см и достиг отметки 288 см при отметке выхода воды на пойму 150 см и опасном значении 300 см. Пойма подтоплена на 138 см", - говорится в сообщении.

В ближайшие сутки подъем продолжится, уровень воды достигнет отметки опасного явления. Ожидается подтопление приусадебных участков, улиц, дорог, мостов. 

Теги:
РоссияЗабайкальский край
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