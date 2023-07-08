В Иркутской области в ДТП с рейсовым автобусом погибли два человека

Еще четверо пострадали

ИРКУТСК, 8 июля. /ТАСС/. Кроссовер столкнулся с рейсовым автобусом на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Иркутской области. В результате ДТП два человека погибли, еще четверо пострадали, сообщили в субботу в пресс-службе регионального МВД.

"От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм скончались на месте 24-летний водитель и 14-летняя пассажирка кроссовера, еще 3 пассажирам иномарки потребовалась медицинская помощь. В момент автоаварии в маршрутном транспортном средстве находились 47 пассажиров и 3 водителя, 1 из которых госпитализирован", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, ДТП произошло ночью в субботу на 1295 км федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" в районе поселка Замзор Нижнеудинского района. Автомобиль Nissan Pathfinder столкнулся с автобусом, который двигался по маршруту Красноярск - Братск.

Сотрудники ГИБДД и прокуратуры Иркутской области проводят проверку и устанавливают все причины и условия произошедшего.

По данным правительства региона, 4 пострадавших, среди которых также была 14-летняя девочка, доставили в Алзамайскую участковую больницу для оказания первой медицинской помощи. Позже трех взрослых с травмами тяжелой степени эвакуировали в Нижнеудинскую районную больницу. Пострадавшая девочка с травмами легкой степени тяжести остается на амбулаторном наблюдении в Алзамайской участковой больнице.