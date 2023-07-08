В Иркутской области из-за дождевого паводка подтопило более 600 участков и 3 дома

За прошедшие сутки от воды освободились 55 участков в Усольском районе, сообщили в региональном МЧС

ИРКУТСК, 8 июля. /ТАСС/. Более 600 участков и 3 жилых дома подтоплены, по данным на субботу, в Иркутской области, где проходит дождевой паводок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"За прошедшие сутки от воды освободились 55 участков в Усольском районе. По состоянию на утро 8 июля в 15 населенных пунктах и 17 садоводствах остаются подтопленными 613 придомовых территорий и 3 жилых дома", - сказано в сообщении.

Основные зоны подтопления - Слюдянский, Усольский, Тулунский, Зиминский, Иркутский, Черемховский районы, города Иркутск, Тулун и Ангарский городской округ.

При этом в МЧС отмечают, что гидрологическая обстановка в Иркутской области стабилизируется, уровни воды в реках снижаются. Оперативный штаб увеличил группировку спасателей для оказания адресной помощи населению подтопленных территорий.

В регионе действует режим повышенной готовности, в Ангарском городском округе и городе Байкальске - режим ЧС. Также 7 июля власти приняли решение ввести режим ЧС в Черемховском районе и четырех муниципалитетах Усольского, чтобы оперативно ликвидировать последствия паводка. 9-10 июля синоптики вновь прогнозируют ливни.

7 июля сообщалось о 417 подтопленных участках и 2 домах. В тот же день уровень воды в некоторых реках стал снижаться, к вечеру оставались подтопленными менее 400 участков.