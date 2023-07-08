В Тулуне уровень воды в реке Ие превысил критическую отметку

В выходные ожидается затопление пониженных участков местности

ИРКУТСК, 8 июля. /ТАСС/. Уровень воды в реке Ие превысил критическую отметку на 30 см в иркутском городе Тулуне, который в 2019 году повредился от разрушительного паводка. В выходные ожидается повышение еще на 50 см, сообщили в субботу в пресс-службе регионального главка МЧС.

"8-9 июля на реке Ия в районе города Тулуна ожидается повышение уровня воды до отметок 780-830 см, при отметке неблагоприятного гидрологического явления 750 см, затопление пониженных участков местности", - говорится в сообщении со ссылкой на Иркутское УГМС.

По данным мэрии Тулуна, на 12:00 (07:00 по мск) 8 июля уровень воды в реке Ие составил 781 см, за 4 часа он повысился на 10 см.

Тулун повредился от паводка летом 2019 года, когда уровень воды в Ие превысил критический в 2 раза. После этого в городе построили новую дамбу, которая в 2022 году смогла защитить население от воды.