В Коломне ликвидировали подтопления на трех основных дорогах

Речь идет об улицах Октябрьской Революции и Девичье поле, а также территории у железнодорожного вокзала

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. В Коломне специалисты продолжают устранять последствия ливня, сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Александр Гречищев.

"Ликвидированы подтопления по трем основным дорогам города - улица Октябрьской Революции, Девичье поле, у ж/д вокзала (станция Голутвин)", - рассказал он.

Гречищев отметил, что на улице Гагарина работы продолжаются, участок затопления огорожен, организованы пути объезда.

"Из-за скопления воды и работы крупногабаритной техники маршруты № 13,12,14,15,17,19 следуют с увеличенным интервалом до 30 минут, маршруты № 68,13 - с увеличенным интервалом до 20 минут", - написал глава городского округа, добавив, что трамваи осуществляют перевозку пассажиров в штатном режиме.

Гречищев напомнил, что, согласно данным МЧС, непогода сохранится и сегодня. "Мы продолжаем восстановительные работы. Берегите себя и по возможности оставайтесь дома", - заключил он.