В округах Иркутска из-за повышения уровня рек ввели режим ЧС

Речь идет о реках Ангара, Иркут и Ушаковка

ИРКУТСК, 8 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели в нескольких округах Иркутска из-за повышения уровня воды в реках Ангара, Иркут и Ушаковка. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе мэрии.

"В связи с затяжными дождями отмечается повышение уровня воды в реках Ангара, Иркут, Ушаковка. Специалисты администрации Иркутска в круглосуточном режиме отслеживают ситуацию на территории города. По поручению мэра Руслана Болотова введен режим чрезвычайной ситуации на территории Правобережного округа в районе микрорайона Падь Грязнуха, садоводств Плишкинского тракта, улицы Аларская, в Октябрьском округе - улицы Вилюйская", - сказано в сообщении.

По данным гидрологического мониторинга, уровень воды в реке Ушаковке в районе города за сутки увеличился на 71 см и составил 192 см (критический - 339). Уровень реки Иркут понизился: в селе Баклаши зафиксировано понижение на 32 см, в Иркутске - на 7 см (до 287 см), критический - 320 см. Вода в Ангаре прибыла на 13 см, уровень реки составил 545 см.

"В результате размыва берега в районе улицы Вилюйской водой унесло две хозяйственные постройки. Они были расположены за границами земельного участка. Администрация города принимает все возможные меры для защиты от подтопления жилых домов", - приводятся в сообщении слова председателя комитета по управлению Октябрьским округом Георгия Комарова.

В Иркутской области проходит дождевой паводок. На 8 июля в регионе подтоплено более 600 участков и три жилых дома. Основные зоны подтопления - Слюдянский, Усольский, Тулунский, Зиминский, Иркутский, Черемховский районы, города Иркутск, Тулун и Ангарский городской округ. В регионе действует режим повышенной готовности, в Ангарском городском округе, городе Байкальске, в Черемховском районе и четырех муниципалитетах Усольского - режим ЧС. 9-10 июля синоптики вновь прогнозируют ливни.