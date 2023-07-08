В Шебекине после ночного обстрела приостановили возвращение жителей

Восстановительные работы прервали

БЕЛГОРОД, 8 июля. /ТАСС/. Восстановление Шебекина и возвращение в город жителей приостановлено в связи с ночным обстрелом города "Градами" со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"После ночных событий в Шебекине приняли решение на два дня объявить выходные для наших строителей, которые занимаются восстановлением города. И приостановим возвращение жителей из пунктов временного размещения. Будем ориентироваться по оперативной обстановке, которая будет складываться", - написал он в Telegram-канале.

В ночь с пятницы на субботу ВСУ "Градами" обстреляли Шебекино. По предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщил Гладков в Telegram-канале, один из снарядов попал на территорию центрального рынка, где начался пожар. Также загорелись овощная база и один автомобиль.