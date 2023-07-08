В Югре площадь природных пожаров за сутки выросла втрое

Она превысила 9 тыс. га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июля. /ТАСС/. Спасатели тушат 43 лесных пожара на площади 9 051,85 га в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов региона в субботу.

7 июля в Югре тушили 6 ландшафтных пожаров на площади 596,3 га и 48 лесных пожаров на площади 2 800,3 га.

"По состоянию на 09:00 (07:00 мск) 8 июля, в Югре проводятся работы по тушению 43 лесных пожаров на площади 9 051,85 га, из которых локализованы 14 на площади 932,4 га. А также тушение шести ландшафтных пожаров на площади 548 га", - говорится в сообщении.

За сутки в Югре потушили 25 лесных пожаров на площади 1244,7 га и 2 ландшафтных на площади 350 га.

Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме. В рамках межрегионального маневрирования в регионе работают сотрудники авиабаз Мурманской области и Республики Карелия.