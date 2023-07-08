Почти 70 населенных пунктов Подмосковья остались без света из-за прошедшей грозы

Ведутся работы по восстановлению

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Непогода привела к отключению электроэнергии в почти 70 населенных пунктах Московской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ.

"Произошло отключение электроснабжения в 68 населенных пунктах в 3 городских округах. Ведутся работы по его восстановлению", - сказали в МЧС.

Также из-за грозы упали 63 дерева в 7 городских округах, повреждены 16 автомобилей и 2 балкона в городе Белозерске. При этом падения слабо закрепленных и широкоформатных конструкций не зафиксировано. Аэропорты московского авиаузла работали штатно.

Ранее сообщалось, что от удара молнии пострадала женщина. Она получила ожоги стоп и доставлена в Коломенскую ЦРБ.