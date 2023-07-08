В Херсонской области сообщили о гибели двух мирных жителей при обстреле Алёшек

По словам представителя экстренных служб региона, один человек ранен

ГЕНИЧЕСК, 8 июля. /ТАСС/. Два мирных жителя погибли, один ранен за сутки в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенного пункта Алёшки на левобережье Херсонской области, сообщил в субботу журналистам представитель экстренных служб региона.

"В результате обстрела населенного пункта Алёшки погибли двое мирных жителей и еще один получил ранение средней тяжести", - сказал он, уточнив, что в течение пятницы по Алёшкам выпустили 57 снарядов. По Корсунке выпустили восемь снарядов, по Сагам - семь, по Голой Пристани - пять.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Солонцы, выпустив в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - добавил он.