8 июля, 07:58
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили о гибели двух мирных жителей при обстреле Алёшек

По словам представителя экстренных служб региона, один человек ранен

ГЕНИЧЕСК, 8 июля. /ТАСС/. Два мирных жителя погибли, один ранен за сутки в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенного пункта Алёшки на левобережье Херсонской области, сообщил в субботу журналистам представитель экстренных служб региона.

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"В результате обстрела населенного пункта Алёшки погибли двое мирных жителей и еще один получил ранение средней тяжести", - сказал он, уточнив, что в течение пятницы по Алёшкам выпустили 57 снарядов. По Корсунке выпустили восемь снарядов, по Сагам - семь, по Голой Пристани - пять.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Солонцы, выпустив в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - добавил он. 

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