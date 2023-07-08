На Колыме за сутки потушили 11 природных пожаров

Их площадь превысила 2,1 тыс. га

ТАСС, 8 июля. Специалисты за сутки потушили в Магаданской области 11 природных пожаров, площадь которых превысила 2,1 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления МЧС.

"На территории области за сутки зарегистрировано 102 природных пожара на площади 140,6 тыс. га, из них ликвидировано 11 пожаров на площади 2 155 га. Всего на тушение привлечено 579 человек и 24 единицы техники", - говорится в сообщении.

На территории области с пожарами борются 386 человек, ведут работу 2 самолета Бе-200, вертолет Ми-8 и самолет-зондировщик Ан-26 для вызова дождей. На особом контроле находится два природных пожара на территории заповедника "Магаданский". Угрозы населенным пунктам нет.

Ранее сообщалось, что ежегодно Колыма входит в число российских регионов, наиболее сильно страдающих от лесных пожаров. В настоящее время на долю Якутии, Хабаровского края и Магаданской области приходится 94% площади всех природных возгораний в России. В связи с этим главы трех субъектов обратились в Рослесхоз и правительственную комиссию с просьбой ввести межрегиональный режим чрезвычайной ситуации.

Сейчас на территории региона введен режим чрезвычайной ситуации. В отдельных муниципальных округах установлен особый противопожарный режим, в рамках которого запрещено разведение огня, в том числе использование мангалов, сжигание мусора, травы и иных отходов, материалов или изделий, проведение всех видов пожароопасных работ, в том числе проведение сельскохозяйственных палов. За нарушение требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 800 тыс. рублей.