В Коми вдвое увеличили группировку по ликвидации нефтеразлива

В нее вошли 122 человека

СЫКТЫВКАР, 8 июля. /ТАСС/. Группировка по ликвидации последствий нефтеразлива на Южно-Ошском месторождении в Республике Коми увеличена более чем вдвое, до 122 человек. Собрано более 7 куб. м нефтесодержащей жидкости и загрязненного грунта, очищено 484 кв. м территории, сообщила пресс-служба Минприроды Коми.

"На ликвидации последствий разлива нефтесодержащей жидкости задействованы 122 человека, в том числе 18 водителей и 21 единица техники (ранее сообщалось о группировке из 48 сотрудников - прим. ТАСС). Проводится уборка нефтесодержащей жидкости вручную, осуществляется вырубка и сбор загрязненной растительности с последующей уборкой в мешки. Нефтепровод в месте отказа заменен полностью", - говорится в сообщении по итогам очередного осмотра места аварии.

По данным министерства, в ходе обследования акватории реки Колвы с вертолета зафиксированы единичные незначительные пятна серебристой пленки от второго колвинского моста до четвертого моста. От четвертого колвинского моста до места разгерметизации наблюдаются редкие шлейфы серебристой пленки, образовавшейся в результате работ по очистке берегов.

Непосредственно на нефтеловушке работает до 20 человек. Они собирают нефтесодержащую жидкость мотопомпой в резервуар, а также вручную с использованием сорбента. Собирают нефтезагрязненный грунт, вырубают загрязненный кустарник. С начала работ собрано 7,06 куб. м нефтесодержащей жидкости и грунта, площадь очищенной территории - 464 кв. м. В целом обстановка улучшилась, констатировала комиссия.

Разгерметизация нефтепровода ООО "Нобель ойл" зафиксирована 1 июля в 500 м от Колвы. Нефтесодержащая жидкость по уклону местности попала в реку, загрязнено около 1 га почвы. По данным Росприроднадзора, в реку могло попасть около 1 тыс. куб. м нефти. При этом информация о разгерметизации трубопровода поступила лишь 2 июля в 16:15 мск, компания заявляла об учениях. В Усинском округе действует режим повышенной готовности, местным жителям рекомендовано не использовать воду из реки. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшего загрязнение окружающей среды.