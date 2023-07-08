После обстрела Петровского района Донецка без света остались почти 2 тыс. абонентов

В городе обесточены 19 трансформаторных подстанций

ДОНЕЦК, 8 июля. /ТАСС/. 1,9 тыс. абонентов в Петровском районе Донецка оказались обесточены в результате обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины утром в субботу, сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

"В 09:00 мск в результате очередного обстрела Донецка обесточены 19 трансформаторных подстанций, 1,9 тыс. бытовых абонентов в Петровском районе города (Александровка)", - сообщили в министерстве.

Уточняется, что аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с начала суток по Петровскому району было выпущено более 30 снарядов из ствольной артиллерии калибром 155 мм.