СМИ сообщили о нападении на участок полиции в Иране

По данным агентства IRNA, по меньшей мере один полицейский погиб

ДУБАЙ, 8 июля. /ТАСС/. По меньшей мере один полицейский погиб в результате нападения неизвестных на участок полиции в провинции Систан и Белуджистан. Об этом в субботу сообщило агентство IRNA.

Нападение произошло в городе Захедан, административном центре провинции, около 7:15 по местному времени (6:45 мск). По данным агентства, которое ссылается на прокурора города, несколько злоумышленников приблизились к полицейскому участку, после чего произошли взрывы. Остальные нападавшие зашли в здание участка и открыли огонь из стрелкового оружия.

В то же время заместитель губернатора Систана и Белуджистана Алиреза Мархемати опроверг эту информацию. По словам Мархемати, которые приводит агентство Mehr, злоумышленники перед тем, как зайти в полицейский участок, забросали вход гранатами.