В Петербурге задержали мужчину по подозрению в похищении ребенка

Он удерживал девочку в подвале

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Мужчина без определенного места жительства задержан в Петербурге по подозрению в похищении ребенка. Он удерживал девочку в подвале, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

"7 июля в полицию обратилась женщина 1968 года рождения с заявлением о том, что в подвальном помещении дома 16, корпус 1 по улице Кораблестроителей <...> неизвестный мужчина, насильно удерживая ее несовершеннолетнюю дочь 2010 года рождения, совершил в отношении нее противоправные действия и похитил мобильный телефон Xiaomi стоимостью 5 000 рублей", - говорится сообщении.

Уточняется, что в тот же день полицейские в порядке статьи 91 УК РФ задержали мужчину, подозреваемого в совершении преступления, похищенный телефон был изъят. Установлено, что 37-летний подозреваемый является лицом без определенного места жительства, ранее он был судим за кражи, грабежи и разбои, в июле прошлого года был освобожден из мест лишения свободы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы) и ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).