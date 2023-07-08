В Белгородской области за сутки зафиксировали более 120 прилетов со стороны ВСУ

В результате ЧП есть пострадавший

ТАСС, 8 июля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 120 боеприпасов. В Краснояружском районе в результате артобстрела пострадал один человек, еще один - в Шебекино, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Илек-Пеньковка - зафиксировано 4 прилета. В результате обстрела есть пострадавший. Мужчина с ранениями грудной клетки и голени самостоятельно обратился в больницу - ему оказана вся необходимая медицинская помощь. <…> По городу Шебекино выпущено 20 снарядов из РСЗО "Град". Есть пострадавший - мужчина с рваной раной надбровной области", - написал он.

Также в Краснояружском районе по окраине поселка Прилесье выпущено 4 артиллерийских снаряда, пострадавших и разрушений нет. В Шебекино в результате обстрела повреждены торговые модули на рынке, складское помещение на овощебазе и три гаража. Поврежден фасад частного домовладения, в одном из магазинов выбиты окна, посечен фасад, один автомобиль полностью сгорел. "Из миномета обстрелян МАПП Шебекино - зафиксировано 5 прилетов. Пострадавших и разрушений нет", - добавил Гладков.

Также, по данным главы региона, 7 июля в Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено 7 артиллерийских снарядов, по селу Наумовка - 2. Из артиллерии и гранатомета обстреляли село Щетиновка - зафиксировано 23 артиллерийских снаряда и 29 гранатометных выстрелов. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок - зафиксировано 8 прилетов, обошлось без разрушений и пострадавших. По хутору Леоновка в Валуйском городском округе выпущено 9 артиллерийских снарядов, пострадавших нет, осколками выбиты окна в частном доме. Из ствольной артиллерии обстреляли село Казначеевка, зафиксирован один прилет. Никто не пострадал, в одном частном доме выбиты окна и посечена кровля, в селе повреждена водонапорная башня. По хутору Дубровка выпущено 13 артиллерийских снарядов, без последствий.