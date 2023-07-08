8 июля, 09:12

СК устанавливает обстоятельства отравления детей в детском лагере в Ивановской области

Несколько детей пожаловались на симптомы кишечной инфекции

ТАСС, 8 июля. Следственный комитет устанавливает обстоятельства ухудшения состояния здоровья детей в детском лагере "Плес" в Ивановской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Фурмановским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ивановской области проводится процессуальная проверка по факту отравления детей в лагере "Плес" в Ивановской области", - говорится в сообщении.

Установлено, что несколько детей, отдыхающих в лагере "Плес", пожаловались на симптомы кишечной инфекции. Следователи опрашивают работников лагеря, назначены необходимые экспертизы. "В рамках проверки будет дана оценка соблюдению санитарно-гигиенических требований при оказании услуг в учреждении. По результатам будет принято процессуальное решение", - отметили в пресс-службе. 

Теги:
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