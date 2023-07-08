Число подтопленных из-за паводка участков в Иркутской области уменьшилось почти в два раза

В регионе действует режим повышенной готовности

ИРКУТСК, 8 июля. /ТАСС/. Число подтопленных участков снизилось с 613 до 350 за полдня в Иркутской области, где проходит дождевой паводок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

По данным на утро 8 июля сообщалось, что в Иркутской области было подтоплено 613 участков и 3 жилых дома. Основные зоны подтопления - Слюдянский, Усольский, Тулунский, Зиминский, Иркутский, Черемховский районы, города Иркутск, Тулун и Ангарский городской округ.

"По состоянию на 16:00 (11:00 по мск) 8 июля, в 10 населенных пунктах и 9 садоводствах остаются подтопленными 350 придомовых территорий", - говорится в сообщении.

В регионе действует режим повышенной готовности, в Ангарском городском округе, городе Байкальске, нескольких округах Иркутска, в Черемховском районе и четырех муниципалитетах Усольского - режим ЧС. 9-10 июля синоптики вновь прогнозируют ливни.