На Украине из-за грозы обесточено более 300 населенных пунктов

По данным украинского Минэнерго, наиболее серьезные последствия зафиксировали в Кировоградской, Одесской, Полтавской и Черниговской областях

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Свыше 300 населенных пунктов в девяти регионах Украины остались без электроснабжения из-за непогоды. Об этом сообщили в Минэнерго страны.

"В результате прошедшего в стране масштабного грозового шторма <...> зафиксировано повреждение линий электропередачи, обесточен 301 населенный пункт", - говорится в сообщении в Telegram-канале. По данным ведомства, наиболее серьезные последствия зафиксированы в Кировоградской, Одесской, Полтавской и Черниговской областях. Кроме того, без электроснабжения остаются потребители в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Сумской и Черкасской областях, а также в подконтрольных украинским войскам районах ДНР.

"Продолжаются восстановительные работы", - добавили в министерстве.

В пятницу украинские СМИ сообщали, в частности, о масштабных последствиях грозы в Киеве, а пользователи социальных сетей публиковали видео с затопленными улицами и подземными переходами. В столице страны в субботу днем вновь ожидается гроза.