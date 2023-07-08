В Тюменской области автомобиль опрокинулся в кювет

Пострадали пять человек

ТЮМЕНЬ, 8 июля. /ТАСС/. Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Тюменской области, где автомобиль опрокинулся в кювет. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

"Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло сегодня под утро на 21-м км автодороги Тюмень - Салаирка. Здесь в кювет опрокинулся автомобиль. <…> Ранены пять человек, девушка получила тяжелую травму. Сейчас автоинспекторы выясняют, кто был за рулем автомобиля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что машина была взята в аренду, водитель был лишен права управления транспортом. Обстоятельства ДТП выясняются сотрудниками ГИБДД.