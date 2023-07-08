8 июля, 09:31
Беспорядки во Франции

В парижском регионе изъяли почти 300 кг пиротехники

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен ранее потребовал уделить повышенное внимание борьбе с контрабандой и незаконным оборотом пиротехники в стране

ПАРИЖ, 8 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов столичного региона Франции конфисковали почти 300 кг пиротехнических изделий. Об этом сообщила в субботу префектура полиции Парижа.

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"Вчера утром в Обервилье в ходе операции по контролю за продажей пиротехнических изделий сотрудники полиции при содействии таможенников изъяли 286 кг пиротехнических изделий, в общей сложности 66 картонных коробок", - говорится в сообщении на странице префектуры в Twitter.

Это лишь один эпизод конфискации пиротехники среди аналогичных сообщений, распространенных французскими правоохранительными органами. В пятницу сообщалось о конфискации 2,7 тонны пиротехнических изделий после остановки грузовика в районе коммуны Ренн (регион Бретань, северо-запад страны). В четверг в столичном регионе Иль-де-Франс также отчитались о конфискации 1,5 тонн пиротехники в ходе нескольких рейдов.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен потребовал уделить повышенное внимание борьбе с контрабандой и незаконным оборотом пиротехники в стране. Это связано с активным использованием пиротехнических средств участниками погромов, продолжавшихся несколько дней на территории страны. Помимо участившихся проверок складов, был также усилен контроль на границах с Бельгией и другими странами, где правила приобретения пиротехнических изделий менее строгие, чем во Франции. 

Теги:
ФранцияБеспорядки во Франции
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