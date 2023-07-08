Порядка 2,7 тыс. жителей Подмосковья остаются без электроэнергии после грозы

Планируемое время восстановления - 15:00 мск

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Работы по восстановлению подачи электроэнергии в населенных пунктах Московской области продолжаются, без электричества остаются 2,7 тыс. жителей. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

"Сегодня из-за сильной непогоды нелегкая ночь выдалась для коммунальных служб и энергетиков Подмосковья. Ночью прошли сильные ливни до трети месячной нормы осадков, наиболее из-за непогоды пострадал юго-восток региона, в т. ч., городской округ Коломна: в 19 населенных пунктах временно было отключено электричество. Сейчас подача электроэнергии восстановлена в 10 населенных пунктах, в 9 пока ведутся работы, без электричества остаются 2,7 тыс. человек. Планируемое время восстановления - 15:00", - написал он.

Хромушин заверил, что везде, где необходимо развернуты подвижные электростанции. Дежурные службы энергетиков работают в круглосуточном режиме. "Помимо штатных бригад дополнительно привлечены 30 бригад, в т. ч. четыре работают в Коломне. Всего по всем муниципалитетам работает 41 бригада, уверен, что сил и средств достаточно. Ситуация находится на контроле правительства Московской области в тесном взаимодействии с администрациями городских округов", - добавил вице-губернатор.

По его словам, в Коломне были зафиксированы протечки кровель и водостоков в 48 многоквартирных домах (МКД), а также в трех домах затоплены подвалы."Силами округа организована откачка воды, для восстановления шиферных кровель аварийно-восстановительной службой задействован автогидроподъемник для восстановления. По состоянию на сегодняшнее утро протечки кровель, водостоков и подтопления подвалов во всех МКД устранены. Дополнительно по просьбе главы Коломны для резерва направлена бригада МОС АВС и мощная - 450 куб. м - станция перекачки стоков", - добавил Хромушин.

Он резюмировал, что сильнее всего последствия непогоды проявились в Коломне, Красногорске и Орехово-Зуеве. "Так как, по данным синоптиков непогода в Подмосковье сохранится и сегодня, держим ситуацию на контроле", - заключил вице-губернатор Подмосковья.

О ходе работ

Почти 80 бригад ПАО "Россети Московский регион" восстанавливают нарушенное грозовым фронтом электроснабжение потребителей.

"Из-за прохождения грозового фронта вечером 7 июля было нарушено электроснабжение части потребителей в населенных пунктах южного и восточного Подмосковья. Основной удар стихии пришелся на Раменский и Ступинский городские округа и городской округ Коломна. В восстановительных работах задействованы 78 бригад: 193 специалиста и 106 единиц спецтехники. В том числе в распоряжении энергетиков 50 резервных источников электроснабжения для подачи электроэнергии социально значимым объектам", - говорится в сообщении компании.

Как заверили в пресс-службе, к настоящему времени восстановлено электроснабжение практически всех потребителей Раменского городского округа. Специалисты Раменского электросетевого района отрабатывают единичные заявки в потребительской сети 0,4 кВ.

"Сейчас основные усилия энергетиков направлены на восстановление электроснабжения населенных пунктов городского округа Ступино: села Большое Скрябино, Щапово, Нефедьево, Хонятино, деревни Малое Скрябино, Щапово, Четряково, Пестриково, поселка Малино. Также восстановительные работы ведутся в населенных пунктах городского округа Коломна: Акатьево, Амерево, Лысцево, Лутерин, Верхнее Хорошово", - уточнили в ПАО "Россети Московский регион".

Там добавили, что в ближайшие часы потребители будут запитаны от резервных источников электроснабжения, после чего энергетики продолжат восстановительные работы на линиях электропередачи.

"Компания "Россети Московский регион" переведена на усиленный режим работы до полного восстановления электроснабжения потребителей", - заключили в пресс-службе.