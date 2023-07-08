В Крыму две машины столкнулись на трассе

В одном автомобиле находились дети

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Автомобиль Chevrolet Niva перевернулся при столкновении с LADA на автодороге в Крыму, в результате в больницу доставили одного человека. В LADA находились дети, им оказана медицинская помощь. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале МВД по Республике Крым.

"Водитель автомобиля LADA Kalina 1962 года рождения, двигаясь по автодороге Симферополь - Николаевка со стороны поселка городского типа Николаевка в направлении Симферополя, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva под управлением водителя 1960 года рождения, из-за чего автомобиль Niva перевернулся на крышу. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир Niva получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в салоне LADA ехала семья из пяти человек, среди которых двое детей в возрасте 8 и 10 лет, им оказана необходимая медицинская помощь на месте ДТП. Сотрудники полиции проводят проверку.